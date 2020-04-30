Kastamonu'da tır trafik levhasının direğine çarptı: 1 yaralı

Mustafa Ekiz yönetimindeki 55 K 3478 plakalı tır, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında kalan Samsun Kavşağı'nda önce yol kenarındaki bariyerlere, daha sonra trafik levhasının direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda güvenlik önlemleri alırken, temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.