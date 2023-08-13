Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Kastamonu'da tarım aracı devrildi, sürücü öldü
Kastamonu Doğanyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracının devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; Mehmet Meral'in kullandığı tarım aracı Çakırlı köyü Kuz mevkisinde devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Meral'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.