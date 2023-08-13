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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

        Kastamonu'da tarım aracı devrildi, sürücü öldü

        Kastamonu Doğanyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracının devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 01:34
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        Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre; Mehmet Meral'in kullandığı tarım aracı Çakırlı köyü Kuz mevkisinde devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Meral'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #kastamonu
        #doğanyurt
        #haberler
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