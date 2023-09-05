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        Haberler Gündem Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:03
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        Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorum'dan iki kişinin piyasaya tarihi eser sürmek üzere Kastamonu'ya geldiğini tespit etti.

        Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda E.Ü. ve S.T'nin üstleri ile araçlarında 82 sikke, 9 obje, 2 yüzük, 2 mühür, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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