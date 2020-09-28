Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor

Kastamonu Erişen Spor Kulübü, sporcuların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla antrenmanların ardından kitap okuma etkinliği başlattı.Haftanın belirli günlerinde antrenmanlara katılan 35 sporcu, çalışmanın ardından 15 dakika kitap okuyor.Kulüp başkanı ve antrenör Murat Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki branşta antrenmanlarının devam ettiğini söyledi.Yeni tip koronavirüs ile ilgili tüm tedbirleri uyguladıklarını dile getiren Şengül, "Bu tedbirler kapsamında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Devletimizin belirttiği şekilde sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz." dedi.Kitap okuma etkinliğini uzun süredir yaptıklarını anlatan Şengül, "Velilerimiz çok olumlu bakıyor. Çocuklarımız evlerinden kendi kitaplarını getiriyor. Onlarda da kitap okumaya karşı ayrı bir heyecan ve istek var. Bunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.Murat Şengül'ün kızı ve antrenör Reyhan Şengül de antrenörlüğün yanı sıra geçen yıldan bu yana avukatlık da yaptığını belirtti.Salgın nedeniyle eğitimlere bir süre ara verdiklerini aktaran Şengül, şunları söyledi:"Haziran ayı itibarıyla yeniden çalışmalarımıza başladık. Antrenman sonunda kitap okuma etkinliğimize veliler de öğrenciler de çok olumlu bakıyor. Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklar eve gittiğinde hem zihinsel hem de fiziksel anlamda önemli gelişim gösterdiğini söylüyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor."Etkinlikle öğrencilerin kültürel anlamda gelişmeleri ile kitap okuma alışkanlıklarının pekişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Şengül, "Spor sadece bedenin değil, zihnin de eğitilmesidir. O nedenle bu tarz etkinliklerin artmasını hedefliyoruz." diye konuştu."Arkadaşlarımla eğleniyor ve spor yapıyoruz. Spor yaparken aynı zamanda kitap okuyarak bir şeyler öğreniyoruz." diyen kursiyer Beste Miray Tansever, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!