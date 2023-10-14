Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Giriş: 14.10.2023 - 02:22 Güncelleme: 14.10.2023 - 02:22
Abay köyünde T.A. ile S.A. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. ve S.A. tabancayla birbirlerine ateş etti.
Yaralanan T.A. ve S.A. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.