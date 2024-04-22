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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da selin yıktığı köprüler yeniden inşa ediliyor

        Kastamonu'da selin yıktığı köprüler yeniden inşa ediliyor

        Kastamonu'da son üç yılda yaşanan dört selde yıkılan ve zarar gören 92 köprüden 54'ü yeniden inşa edildi.Geri kalan 38 köprünün ise yapımı sürüyor. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:29
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          Kastamonu, son üç yılda yaşanan dört sel felaketiyle sarsıldı.

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          Kentte en büyük sel felaketi Bozkurt ilçesinde 2021 yılı Ağustos ayında yaşandı.

          Bu felaketin ardından 2022 yılı Haziran ayında yaşanan sel de kentin sahil ilçelerini etkiledi.

          Kastamonu'da 2023 yılının Haziran ve Temmuz aylarında iki sel daha yaşandı.

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          Seller, başta Bozkurt ilçesi olmak üzere kentte can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yol ve köprüye zarar verdi.

          Yıkılan ve zarar gören köprülerden şu ana kadar 54'ü yeniden inşa edilirken, 38'inin yapımına devam ediliyor.

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          Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AA muhabirine, kentte yaşanan sellerin büyük zarara yol açtığını belirtti.

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          Dallı, "Bunlardan ikisi büyük, ikisi de nispeten daha az zarar veren seller olmuştur. Bu sellerde pek çok köprümüz ve yolumuz zarar görmüş. Bozkurt başta olmak üzere ilçelerimiz ve köylerimiz bu selden zarar görmüş." dedi.

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          Yaşanan sellerin yaralarının hızla sarılmaya çalışıldığını dile getiren Dallı, "Bozkurt'la ilgili şunu çok rahat söyleyebiliriz, dışarıdan gelen birisi şu anda orada sel felaketi yaşandığını anlayamaz. Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel bir iş çıkartılmış orada." ifadelerini kullandı.

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          KÖPRÜLERİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

          Şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dallı, şöyle konuştu:

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          "İlçelerimizin, köylerimizin yollarını, köprülerini bir an önce düzeltmek için İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları bölge müdürlükleri ile çalışıyoruz. Bu çerçevede 4'ü yaya, 50'si araç köprüsü olmak üzere toplam 54 köprü bitirilmiş durumda. Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılan 9 köprünün maliyeti 362 milyon lira. DSİ Bölge Müdürlüğünce yapılan 33 köprünün maliyeti 1 milyar 89 milyon lira. İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan ve devam eden köprüler için bugüne kadar harcanan para 153 milyon 229 bin 874 lira. Selde hasar gören köprülere şu ana kadar harcanan para 1 milyar 604 milyon 229 bin lira. Şu anda yapımı hala devam eden köprülerimiz var. Bunların sayısı 38. Bir an önce onları da bitirip, hizmete sunmak istiyoruz."

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          Olası afetlere dayanıklı köprüler yapmaya çalıştıklarının altını çizen Vali Dallı, "Selden sonra köprülerimiz yeniden projelendirildi. 'Afetin getirdiği sıkıntıların bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekir?' sorusu sorularak, projelendirilerek köprülerimiz, yollarımız, altyapımız yeniden yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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          Kastamonu'nun geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Dallı, "Kastamonu'nun kırsalda 11 bin kilometreden fazla yol ağı var. 1054 muhtarlığımız var, bağlılarıyla birlikte 3 bin 668 kırsal yerleşim yerimiz var. Bazılarında 3-5 kişi yaşıyor ama bunların hepsi bizim insanımız ve herkese hizmetler götürüyoruz." diye konuştu.

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