Kastamonu'da selin yıktığı köprüler yeniden inşa ediliyor

"İlçelerimizin, köylerimizin yollarını, köprülerini bir an önce düzeltmek için İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları bölge müdürlükleri ile çalışıyoruz. Bu çerçevede 4'ü yaya, 50'si araç köprüsü olmak üzere toplam 54 köprü bitirilmiş durumda. Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılan 9 köprünün maliyeti 362 milyon lira. DSİ Bölge Müdürlüğünce yapılan 33 köprünün maliyeti 1 milyar 89 milyon lira. İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan ve devam eden köprüler için bugüne kadar harcanan para 153 milyon 229 bin 874 lira. Selde hasar gören köprülere şu ana kadar harcanan para 1 milyar 604 milyon 229 bin lira. Şu anda yapımı hala devam eden köprülerimiz var. Bunların sayısı 38. Bir an önce onları da bitirip, hizmete sunmak istiyoruz."