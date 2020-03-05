05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kastamonu'da şehit aileleri ve gazilerden Mehmetçiğe destek
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Dernekten detay- Dernek Başkanı Berat Satıoğlu'nun konuşması- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş'nun konuşması- Şehit Kızı Şatiye Civek'in konuşması- Şehit babası Metin Kapucuoğlu'nun konuşması
Kastamonu'da şehit aileleri ve gazilerden Mehmetçiğe destekKASTAMONU (AA) - Kastamonu'da şehit aileleri ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yardımda bulundu.Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi üyeleri, aralarında topladıkları nakdi yardımları Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına gönderdi.Dernek Başkanı Berat Satıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını söyledi.Şehit ailelerinin yaptığı yardımın çok anlamlı olduğunu kaydeden Satıoğlu, "Bu yardım aslında şehitlerimizin ordumuza bir desteği. Şehitlerimizin geride kalan emanetleri olan anne babaları ve eşleri, onlardan aldığı maaşlardan koyduğu paralarla bu yardımda bulunuyor." dedi.Satıoğlu, bu davranışın herkese örnek olmasını istediklerini belirterek, "Kastamonu hiç düşman işgaline uğramamasına rağmen en çok şehit veren illerden biri. Şehit annelerimizin, eşlerinin, babalarının manevi desteğinin yanına maddi desteğini de eklemesi takdire şayan bir durum. Önemli bir farkındalık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş da milleti ilgilendiren her konuda Kastamonu insanının destek verdiğini aktararak, şunları dile getirdi:"Kastamonu, işgal görmemesine rağmen milleti ilgilendiren en önemli savaşlarda her zaman en fazla şehit veren illerden biri olmuştur. Devletin bekasını ilgilendiren bir mesele olduğunda her daim devletinin yanında olan bir şehir burası. Çanakkale ruhu dediğimiz bu ruhun hiç kaybolmadığını, bundan sonra da kaybolmayacağını, bugünlerde görmüş oluyoruz."Şehit Kızı Şatiye Civek de Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "Karınca kararınca Mehmetçik Vakfımıza yardımda bulunmaya çalıştık. Devletimizin, ordumuzun her zaman yanındayız." dedi.Şehit babası Metin Kapucuoğlu, "Devletimizin Suriye'de yaptığı mücadeleyi destekliyoruz. Şehit oğlumun maaşından bugün yapığımız desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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