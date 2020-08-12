Kastamonu'da Salgın Denetim Merkezi kuruldu

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulduğunun ifade edildiği açıklamada, vatandaşların Kovid-19 ihlalleri için şikayet ve ihbarlarını 214 15 15 numaralı telefon hattına bildirebileceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sosyal mesafe kurularına uyması ve maske takmalarının önemine de değinildi.