Kastamonu'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
Kastamonu'da, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti
Kastamonu'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Türkeş Sezer Şimşek (30) idaresindeki otomobil, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde seyrederken M.B. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
TIR sürücüsü, yoluna bir süre devam ettikten sonra tekerleklerden duman çıkması üzerine durunca kaza yaptığını anladı.
Polis ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.