Kastamonu'da otomobil ata çarptı:4 yaralı

AA

Kastamonu'dan Araç ilçesine giden Hasan G. idaresindeki 78 AD 555 plakalı otomobil, Kanlıgöl mevkisinde aniden yola çıkan ata çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hanım G, Hüseyin G. ve Safiye G. yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.