Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı
Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi
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Kastamonu'da kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 300 rakımlı noktalarından itibaren etkili oldu.
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Abana güzergahı tarafında Arpalıkbaşı'dan başlayarak Odayboğazı, Ortasökü ve Çiçekyayla mevkileri ile Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaza büründü.
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Beyaz örtü, macera ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisi çeken, zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Yaralıgöz Dağı'nı kapladı.
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Beyaza bürünen Kastamonu ormanları drone görüntülerine yansıdı.
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