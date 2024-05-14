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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da mayısta kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

        Kastamonu'da mayısta kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

        Kastamonu'da mayıs ayında kar sürprizi! 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kastamonu-Tosya karayolu ile bölgedeki birçok köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 01:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:54
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        Kastamonu'da mayısta kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
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        Kastamonu-Tosya karayolu, mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.

        GECE SAATLERİNDEN İTİBARETN ETKİSİNİ ARTIRDI

        Kastamonu'da 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda yolcu otobüsü ve birçok otomobil mahsur kaldı.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        DHA'nın haberine göre; yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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        #ılgaz dağı
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