Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere bayramda kısıtlama getirildi

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgiler aktarıldı.

Ramazan Bayramı sürecinde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe ve il merkezine, ilçe merkezlerinden de il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.