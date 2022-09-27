Kastamonu'da köyde yangın paniği: 6 ev zarar gördü

AA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 6 ev zarar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evine sıçradı.

Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle alevlere müdahale edildi. AA'nın haberine göre; 5 evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.