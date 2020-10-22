Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası

AA

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 15-21 Ekim tarihleri arasında maske takmayan 60, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9, sigara yasağına uymayan 5 olmak üzere 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında ise adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

İzolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 8 kişinin ise Kastamonu Valiliği tarafından belirlenen yurtlarda bulunduğu kaydedildi.