Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası

AA

Valilikten yapılan açıklamada, 22-28 Ekim tarihlerinde maske takmayan 17, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6 olmak üzere 23 kişiye 34 bin 230 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 2 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğunu anlatılan açıklamada, 4 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunulmak üzeri işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 13 kişinin ise Kastamonu Valiliği tarafından belirlenen yurtlarda bulunduğu kaydedildi.