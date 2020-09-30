Kastamonu'da Kovid-19'a yakalanan 95 sağlık çalışanı iyileşti

Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluğu göstermek için gazetecilere yoğun bakım ünitesini gezdiren Ergül, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Mart ayından bu yana ülke çapında Kovid-19 ile mücadele edildiğini aktaran Ergül, çabaları güçlendirmek amacıyla Valilik bünyesinde sık sık toplantı yaptıklarını anlattı.
Toplantılardan sonuç almaya başladıklarını düşündüğünü dile getiren Ergül, "Ağustos ayının 19'u itibarıyla pik yaşadık ama inişe geçmeye başladı. Bu sevindirici bir durum. Bunda çalışmaların ve tedbirlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Hastanemizin yoğun bakımındaki yoğunluğun sebebinin yaşla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kastamonu'daki nüfus biraz yaşlı. Dolayısıyla Kovid-19 başladığında sıkıntı daha fazla olabiliyor." dedi.
Hastane personelinin bir bölümün de Kovid-19'a yakalandığına işaret eden Ergül, şöyle devam etti:
"Hastanemizde çalışan personelin Kovid-19'lu olma ve hastalığa yakalanma oranı bir miktar fazla ama bu dönemi başarıyla atlattığımızı düşünüyorum. Bu, ekibimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun şekilde çalışması ile oldu. Hastanemizde mart ayından bu yana 47 ebe ve hemşire, 12 hekim, 3 laboratuvar teknisyeni, 8 tıbbi sekreter, 15 temizlik personeli, 5 güvenlik görevlisi ve yönetim katındaki 5 kişiyle toplam 95 personelimiz Kovid-19'a yakalandı ve başarı ile atlattı. Şu an hepsi aramızda, görevinin başında."
Vatandaşlara tedbirler konusunda duyarlı olma çağrısında bulunan Ergül, "Kastamonu insanının çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat edilmeli. Maske ile solumak, entübasyon cihazına bağlı olmaktan çok daha iyidir. Hedefimiz bu hastalığı bir an önce atlatıp normal şartlara dönüp önümüze bakmak, Kastamonu'ya layık bir üniversite hastanesi ortaya çıkarmaktır." diye konuştu.
Yoğun bakım sorumlu hemşiresi Elmas Yılmaz ise mart ayından bu yana Kovid-19 hastalarına baktıklarını söyledi.
İş yüklerinin arttığını vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan ricamız, sosyal mesafelerine dikkat etmeli, maskelerini kullanmaları. Dışarıda maskesiz dolaştığımızda burada ağzımızda tüple dolaşmak zorunda kalacağız. Hastalarımızla konuştuğumuzda, bu durumun çok zor olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!