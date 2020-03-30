Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

AA

Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla ilçe merkezi ve mahalleler ile ortak kullanım alanlarında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda yasağa uymayarak dışarıya çıkan 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile sahil şeridinde yoğunluk oluşturan kişiler tespit edildi.

Ekipler 4 kişiye 392'şer liradan toplam bin 568 lira para cezası uyguladı.