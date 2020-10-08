Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Şeyhömer köyünde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk olarak İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile İnebolu itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden de yangın söndürme çalışmaları için destek istendi. Yangına çevre ilçelerden gelen 10 arasöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ile 50 kişilik ekiple müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına köy sakinleri ve jandarma ekipleri de destek verdi. Yerleşim yerlerine 200 metre kadar yaklaşan yangını söndürebilmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerine sirayet etmemesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Yangın söndürme çalışmalarına destek veren 60 yaşındaki Satiye Çıvgın ise yanarak yaralandı. Olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çıvgın, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şeyhömer Köyü Muhtarı Satılmış Teke, sabah saatlerinde köyden bir azanın kendisini aradığını belirterek, “Bana yangının çıktığını söyledi. Bende ormanı aradım. Ondan sonra köye gelip yangına müdahale ettiler. Köylüler de yangına müdahale etti. Burada vatandaşların fındık bahçeleri de bulunuyor. Çay demlemek için tüp yakmış galiba, ondan sonra yangın başlamış. Yangın fındık bahçesinden çıkmış. Şu anda aşağı yukarı 100-150 dönümlük bir alan yangında zarar gördü. Köyümüze yangının ulaşmasına 300 metre falan kaldı. Yangın halen devam ediyor. Orman işçileri, köylüler, arazözler, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. İlçelerden gelen çok sayıda ekip yangını söndürmek için çalışıyor” dedi.
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