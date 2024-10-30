Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri" | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri" yapıldı

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde "Kore Mutfak Günleri" etkinliği gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde "Kore Mutfak Günleri" etkinliği gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi'nden yapılan açıklamada, fakültede öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara devam edildiğini kaydedildi. Güney Kore'den gelen heyetin kendi ülkelerini tanıtan yemekleri yaptığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 10 çeşit yemek yapılarak davetlilerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Turizm Fakültesi Dekanı Prof Dr. Alptekin Sökmen, şunlar kaydetti: "Turizm Fakültesi'nin dünya mutfak kültürünün şehrimizde tanınmasına ve bu kapsamda farklı kültürlerle Gastronomi Şehri Kastamonu'nun bütünleşmesine önem veriyoruz. Yıl içerisinde pek çok kongre, sempozyum, çalıştay ve söyleşiler planlıyoruz yakın geçmişte ülkemizin en büyük turizm kongresini de şehrimizde gerçekleştirdik. Turizm adına yapılması gereken ne varsa bu hizmetlerin tümünü fakültemiz yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde öncü olan Kastamonu Koreliler Derneği başta olmak üzere Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Alev Sökmen'e, hocalarımıza, araştırma görevlilerimize, öğrencilerimize teşekkür ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kastamonu haberleri
        #kore mutfağı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özgür Özel'den gözaltı açıklaması
        Özgür Özel'den gözaltı açıklaması
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Habertürk Anasayfa