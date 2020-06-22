Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası ormanda bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Avlacık köyünde yaşayan alzaymır hastası Hafise Yaran'dan dün haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen özel ekip, iz takip ve arama kurtarma köpeklerinden yararlanarak kayıp kadını aramaya başladı.

Yaklaşık 8 saatlik aramanın ardından kayıp kadın, gece yarısı evinden 1 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulundu.