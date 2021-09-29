Kastamonu'da kargoyla uyuşturucu gönderilen 2 kişi gözaltına alındı

AA

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, M.T'ye İstanbul'dan gönderilen kargo paketinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kargo paketinde arama yapan ekipler, bir pantolonun kemer kısmının iç bölümüne dikilerek gizlenmiş şekilde pipet içinde 1,51 gram ve taşınabilir şarj aleti içine yerleştirilmiş şekilde 0,69 gram olmak üzere toplamda 2,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kargo paketini almaya giden M.T. ve G.K, gözaltına alındı.