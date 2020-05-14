Kastamonu'da karantina süresi dolan 171 kişi evlerine gönderildi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu çerçevesinde Suudi Arabistan'dan getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Baharzade Feride Hanım Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara fidan hediye etti.

Karantina süreci sona eren Sabahattin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izolasyon sürecinde kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt görevlileri, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılay'ına teşekkür etti.

Kendilerine çok iyi bakıldığını anlatan Doğan, "Devletimiz sağ olsun, bizi buraya getirdi. Çok iyi baktılar bize. Devletimize müteşekkiriz. Emeği geçen herke sonsuz teşekkür sunarım, her şey çok güzeldi." dedi.

İskenderunlu olduğunu ifade eden Doğan, "Fidanımızı aldık. Bahçeli bir evim var. Fidanımızı onun bahçesine dikeceğim." diye konuştu.

Sinan Camuz da Suudi Arabistan'da iş yerleri kapalı olduğu için 2 aydır karantinada olduklarını dile getirerek, "Burada da 14 gün karantinada kaldık. Şu an memleketimize gidiyoruz. Burada bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Çok güzel ağırlandık. Yeni bir bina yapmıştık onun önüne fidanı dikeceğiz. Ona baktıkça burayı hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.