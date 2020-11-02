Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan kişi yurda yerleştirildi

AA

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyonda olması gereken B.E, filyasyon ekiplerince yapılan kontrolde evinde bulunamadı. Durumun bildirilmesi üzerine B.E, jandarma ekipleri tarafından ilçede yakalandı.

KYK yurduna yerleştirilen B.E'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulandı.