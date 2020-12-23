Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Üç ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz geçidine doğru yoğunlaşıyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinden de düşüş yaşandı.

Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışma yürüttü.

Ekipler, özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek buzlanmaya karşı rampa ve virajlı noktaları tuzladı.