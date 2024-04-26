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        Haberler Gündem Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:35
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        Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Özkan Palabıyık'ın (29) kullandığı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.E. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocukları yaralandı.

        Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özkan Palabıyık hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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