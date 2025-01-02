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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da kaçak ava 1.1 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da kaçak avcılara 1.1 milyon TL ceza uygulandı

        Kastamonu'da 2024 yılında kaçak av yaptığı tespit edilen 102 kişiye 1 milyon 106 bin 756 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:34
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        Kastamonu'da kaçak ava 1.1 milyon TL ceza
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, "Av Koruma ve Kontrol" faaliyetleri kapsamında 2024 yılında 2 bin 196 avcıyı denetledi.

        Yapılan denetimlerde Kara Avcılığı Kanunu ve Merkezi Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri tespit edilen 102 kişiye, 625 bin 413 lira idari para yaptırımı ve 481 bin 343 lira tazminat olmak üzere toplamda 1 milyon 106 bin 756 lira para cezası uygulandı.

        Ayrıca, avda kullanılan 25 tüfek, 11 projektör, 4 ses cihazı, 5 teyp, 6 akü, 2 ağ-tırıvırı ve avda kullanılan 5 araca mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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