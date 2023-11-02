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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da izinsiz kazıya suçüstü

        Kastamonu'da izinsiz kazıya suçüstü: 4 gözaltı

        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:05
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        Kastamonu'da izinsiz kazıya suçüstü
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        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda B.T, A.T, Ş.M. ve A.T. arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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