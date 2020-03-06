Kastamonu'da İdlib şehitleri anıldı

AA

İl Jandarma Komutanlığında görev yapan rütbeli askerler, Nasrullah Meydanı'nda bir araya geldi. Askerler ve aileleri, burada vatandaşlara lokma dağıtıp, gül suyu döktü.

Honsalar Mahallesi'ndeki 600 yıllık Honsalar Camisi'ne de Türk bayrakları asıldı. Camide şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cuma namazının ardından vatandaşlara pilav ve ayran dağıtıldı.

Honsalar Mahallesi Muhtarı Ramazan Boyacı tarafından organize edilen programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Yüksel Aydın ile vatandaşlar katıldı.