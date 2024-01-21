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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da heyelan yolu kapattı! İki ilçenin bağlantısı kesildi! - Güncel haberler

        Kastamonu’da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi

        Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt-İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:04
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        Kastamonu'da heyelan yolu kapattı!
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        Kastamonu’da Cide-Doğanyurt-İnebolu kara yolunun bağlantısını sağlayan güzergahta yoğun yağış sebebiyle heyelan meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre, Kastamonu’nun Cide ilçesinde gece saatlerinden itibaren yoğun yağış devam ediyor.

        Cide ilçesine bağlı Gilivri köyü ile İlyasbey köyü arasında kalan Arap Deresi mevkiinde yoğun yağışlar sebebiyle heyelan meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt-İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanın yaşandığı bölgede ekiplerin moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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        #kastamonu
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