Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi ile Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi.

D-100 kara yolunda oluşturulan trafik uygulama noktaları ile jandarmaya ait Skorsky helikopterindeki görevlilerce 83 araç ve sürücü kontrol edildi.

Uygulamada, kural ihlali yapan sürücü tespit edilmedi.

Denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

