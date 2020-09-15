Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Vatandaşların alınan kararlara uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında, pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı da vurgulanan açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.