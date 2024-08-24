Uçurtma uçuran çocuklardan Yusuf Alp Seyitoğlu ise daha önce hiç uçurtma şenliğine katılmadığını dile getirerek, "Çok mutluyum. Daha önce hiç böyle eğlenmedim. Burası çok güzel, rüzgar çok güzel esiyor. Çok eğleniyorum" diye konuştu.