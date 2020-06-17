Kastamonu'da geleneksel sanatlar online sergide

AA

Geleneksel Türk Sanatları bölümünden bu yıl mezun olan 16 öğrenci, akademisyenler öncülüğünde hazırladıkları 182 çalışmayı, internetten sanatseverlerin beğenisine sundu.Araştırma Görevlisi Mine Dilber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölüm olarak bu sene ikinci sergilerini hayata geçirdiklerini söyledi.Bu sene farklı bir süreç yaşandığını aktaran Dilber, "Öğrencilerimiz tezhip, minyatür, ebru ve çini atölyelerinde çeşitli eserler yaptı. Biz de bu eserleri sanatseverlerle buluşturmak istedik. Ne yazık ki salgın nedeniyle bu yıl farklı bir yöntem belirledik. Salgın nedeniyle sanatsal ziyaretlerin az olacağını düşünerek, öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları sanal ortamda sanatseverlerin beğenisine sunmak istedik." diye konuştu.Dilber, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduklarını sözlerine ekledi.