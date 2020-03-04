Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası



Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Zeliha S. katıldı.

Sanık, savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini talep etti. Terör örgütüyle bir bağının bulunmadığını öne süren Zeliha S, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.