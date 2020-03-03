Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası

AA

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Osman G, Hamza G, Fatih G. ve Esat B. ile avukatları katıldı. Cevdet Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Esat B, duruşmada yaptığı savunmada, örgütle bir bağı bulunmadığını, örgüte yardım da etmediğini öne sürerek, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Esat B'yi örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatına hükmetti.