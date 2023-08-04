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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da fabrika yangını yeniden başladı

        Kastamonu'da kontrol altındaki fabrika yangını yeniden başladı

        Kastamonu'da Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kapı imalatı fabrikasında dün sabah çıkan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın, gece saatlerinde tekrar başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 04:30
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        Kastamonu'da fabrika yangını yeniden başladı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kapı imalatı fabrikasında dün sabah saat 07.30'da çıkan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın, gece saatlerinde tekrar başladı.

        Kastamonu'da fabrika yangını
        Kastamonu'da fabrika yangını

        Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü fabrikada bulunan ahşap malzemelerin rüzgarın etkisiyle tutuşması ve patlayan kimyasal maddelerin alev alması sonucu alevler tekrar yükselmeye başladı.

        Tosya Belediyesi İtfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tekrar yangına kısa sürede müdahale ederek yeniden kontrol altına aldı.

        DHA'nın haberine göre; ekipler, alevlerin fabrika binasından dışarı çıkmasını engellemek ve olası yayılma riskini azaltmak amacıyla soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının büyüme ve sıçrama ihtimaline karşı alınan önlemlerin sürdürüleceği belirtildi.

        #Son dakika haberler
        #kastamonu
        #haberler
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