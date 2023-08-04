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        Haberler Gündem Kastamonu'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:25
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        Kastamonu'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, İmralı köyünde Zehra Eskisoy'un evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri köye sevk edildi.

        Kontrol altına alınan yangında, Eskisoy'un evi kullanılmaz hale geldi.

        Yangında hafif şekilde yaralanan Şaziye ve Hamide Eskisoy, Küre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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