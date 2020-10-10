Kastamonu'da etkili olan dolu Seydiler ilçesini beyaza bürüdü

AA

Sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçenin tamamı, dolu nedeniyle adeta beyaza büründü.

İlçede esnaflık yapan Ahmet Öcal, AA muhabirine, sabah çok erken saatlerde dolunun etkili olduğunu söyledi.

Yağışın yaklaşık 15 dakika sürdüğünü belirten Öcal, "Yaklaşık misket büyüklüğünde olan dolu başlayınca bir anda her yer bembeyaz oldu. Seydiler-Küre kara yolu da bu durumdan etkilendi." dedi.

Öcal, ilçede olumsuz bir durum bulunmadığını kaydetti.