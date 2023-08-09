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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da eşini ve 2 polisi yaralayan şüpheli, vurularak yakalandı

        Kastamonu'da eşini ve 2 polisi yaralayan şüpheli, vurularak yakalandı

        Kastamonu'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli koca, 'teslim ol' çağrısında bulunan 2 polisi de ateş açarak yaraladı. Polis ekipleri şüpheliyi bacağından ve kolundan vurarak yakaladı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 02:00
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        Önce eşini sonra 2 polisi yaraladı, vurularak yakalandı
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve "Teslim ol" çağrısında bulunan 2 polisi tüfekle yaralayan şüpheli, vurularak yakalandı.

        AA'nın haberine göre, Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

        2 POLİSİ DE YARALADI

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelinin yerini tespit eden polis ekipleri, "Teslim ol" çağrısında bulundu. Tüfekle ateş ederek kaçmaya çalışan H.S, 2 polisi de yaraladı.

        POLİS TARAFINDAN VURULARAK YAKALANDI

        Polis ekipleri de şüpheliyi bacağından ve kolundan yaralayarak yakaladı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli şahsın yakalanması için yapılan çalışmalarda şahsın av tüfeği ile ateş açması sonucu 2 polis memuru sıyrık şeklinde isabet eden saçmalar sonucu hafif şekilde yaralanmış ve ayakta tedavileri yapılmaktadır. Şüpheli şahıs H.S. yapılan müdahale ile suç aleti ile birlikte yaralı olarak yakalanmıştır" denildi.

        VALİ ÇAKIR, YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Kastamonu Valisi Avni Çakır, eşini yaralayıp kaçan bir şüpheli tarafından silahla yaralanan 2 polisi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        Vali Çakır, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memurları ile olayda yaralanan A.S. adlı kadını ziyaret etti.

        Çakır ve Ay yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        #Son dakika haberler
        #kastamonu
        #haberler
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