Kastamonu'da eşini ve 2 polisi yaralayan şüpheli, vurularak yakalandı

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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve "Teslim ol" çağrısında bulunan 2 polisi tüfekle yaralayan şüpheli, vurularak yakalandı.

AA'nın haberine göre, Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

2 POLİSİ DE YARALADI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelinin yerini tespit eden polis ekipleri, "Teslim ol" çağrısında bulundu. Tüfekle ateş ederek kaçmaya çalışan H.S, 2 polisi de yaraladı.

POLİS TARAFINDAN VURULARAK YAKALANDI

Polis ekipleri de şüpheliyi bacağından ve kolundan yaralayarak yakaladı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli şahsın yakalanması için yapılan çalışmalarda şahsın av tüfeği ile ateş açması sonucu 2 polis memuru sıyrık şeklinde isabet eden saçmalar sonucu hafif şekilde yaralanmış ve ayakta tedavileri yapılmaktadır. Şüpheli şahıs H.S. yapılan müdahale ile suç aleti ile birlikte yaralı olarak yakalanmıştır" denildi.

VALİ ÇAKIR, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kastamonu Valisi Avni Çakır, eşini yaralayıp kaçan bir şüpheli tarafından silahla yaralanan 2 polisi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Çakır, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memurları ile olayda yaralanan A.S. adlı kadını ziyaret etti.

Çakır ve Ay yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.