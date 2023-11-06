Kastamonu'da düğün yemeğinden 7 kişi zehirlendi
Kastamonu İnebolu'da düğün yemeğinden zehirlenen 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 7 kişi hastaneye başvurdu.
Uğrak köyü Musrat Mahallesi'nde düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
AA'nın haberine göre; ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye götürülen 7 kişi tedavi altına alındı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.