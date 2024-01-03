Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

        Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin arasındaki sahil şeridinde denize dökülen Uçarsu Şelalesi güzelliğiyle dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çatalzeytin'e bağlı Samancılar köyü yakınlarında bulunan ve karadan ulaşımı olmayan Uçarsu Şelalesi, bölgedeki balıkçıların uğrak noktaları arasında bulunuyor.

        • 2

          Şelale, yaklaşık 25 metre yükseklikten iki bölüm halinde denize dökülüyor.

        • 3

          Bölgede balıkçılık yapan Erdi Sarı, Uçarsu Şelalesi'nin olduğu bölgeden geçerken karşılaştıkları manzarayı hayranlıkla izlediklerini söyledi.

        • 4

          Şelalenin varlığından bölgedeki birçok insanın haberi olmadığına işaret eden Sarı, "Abana ve Çatalzeytin arasında kıyıdan ulaşımı olmayan, Karadeniz'in cenneti diyebileceğimiz bir Uçarsu Şelalemiz var. Yazın akmıyor ama yağmur yağınca coşuyor.

        • 5

          Ortalama yüksekliği 20-25 metre civarında. 15 metre bir bölme, 10 metre bir bölme şeklinde denize dökülüyor. Biz şelalenin görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşıyoruz ve büyük ilgi görüyor. Uçarsu'nun manzarası insanların çok hoşuna gidiyor, görüntü muhteşem diyebilirim" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Japonya'daki kazada facia nasıl önlendi?
        Japonya'daki kazada facia nasıl önlendi?
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Habertürk Anasayfa