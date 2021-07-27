Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Arkadaşlarıyla 24 Temmuz'da denize giren Serhat Özcan'ın (18) akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Çalışmalara Samsun Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığına bağlı helikopter ile Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 Dalış timi, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalış ekibi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri katılıyor.

Özcan'ı bulmak için yürütülen çalışmalara balıkçılar da destek veriyor.