Bacağından yaralanan Kısmet K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Firari zanlı F.S'nin yakalanması için arama çalışması başlatıldı.