Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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