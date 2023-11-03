Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar, çöp atmak için konteynere yaklaştığı sırada bebek ağlama sesi duydu.

VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BULUNDU

DHA'nın haberine göre; konteynerin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.