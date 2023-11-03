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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 00:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 01:24
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        Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
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        Olay, dün akşam saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar, çöp atmak için konteynere yaklaştığı sırada bebek ağlama sesi duydu.

        VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; konteynerin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Erkek bebek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ekipleri bölge ve çevresinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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