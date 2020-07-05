Kastamonu'da çıkan yangında bir ev, 2 samanlık ve ahır yandı

AA

Yarışlar köyü Karayaprak Mahallesi'nde Salih Bakırcı'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın Bakırcı'ya ait 3 katlı eve ve ahıra da sıçradı.Yangına İhsangazi, Araç ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve Özel İdare yangın söndürme tankerleri tarafından müdahale edildi.Yangında, 3 katlı ev, 2 samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.Bakırcı'nın 8 yıl önce de ahşap evinin yandığı öğrenildi.