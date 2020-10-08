Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı Şeyhömer köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yaptı. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, çevre il ve ilçelerdeki orman işletme müdürlüklerinden destek istendi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.