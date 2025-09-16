Kastamonu'da orman yangını çıktı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Giriş: 16.09.2025 - 19:28 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:28
İlçeye bağlı Tekçam İşletme Şefliği mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ