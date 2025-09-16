Habertürk
        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü - Güncel haberler

        Kastamonu'da orman yangını çıktı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 19:28 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:28
        Kastamonu'da orman yangını çıktı
        İlçeye bağlı Tekçam İşletme Şefliği mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #kastamonu
        #kastamonu haber
        #yerel haber
        #yangın
