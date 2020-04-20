Kastamonu'da bir köydeki karantina sona erdi

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından Talipler köyü merkezinde karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

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